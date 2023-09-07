تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية تقترب من نهايتها

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تقترب تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية من نهايتها، حيث سيسدل الستار على التصفيات خلال أيام.وتحتضن كوت ديفوار بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي ستنطلق يوم 13 كانون الثاني 2024 المقبل، وستشهد مشاركة 24 منتخباً.حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم 12 تشرين الأول المقبل، موعدا للقرعة، التي ستحدد المجموعات الستة للبطولة المرتقبة.وستقام القرعة في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.ضمنت منتخبات مصر والمغرب والجزائر وتونس التأهل للبطولة، بينما تتمسك موريتانيا والسودان بأمل العبور، في حال تحقيقهما انتصارا في الجولة الأخيرة.