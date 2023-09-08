تعرّف على جميع صفقات أندية الدوري السعودي

استقطب الدوري السعودي هذا الموسم في سوق الانتقالات الصيفية العديد من اللاعبين الدوليين المميزين، وكان أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريمة بنزيمة والجزائري رياض محرز والمغربي ياسين بونو، وغيرهم.

Advertisement

ولا شك أن هذه التحولات نجحت في وضع بطولة الدوري السعودي على الخريطة العالمية، وربما يصبح واحدا من أفضل الدوريات العالمية، كما توقع رونالدو في تصريحات سابقة.



في ما يلي أبرز اللاعبين الجدد في الدوري السعودي لكرة القدم، مع إغلاق باب الانتقالات الصيفية أمس الخميس:

الاتحاد:



المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة قادماً من (ريال مدريد الإسباني)

لاعب الوسط الدفاعي الفرنسي نغولو كانتي قادماً من (تشلسي الإنكليزي)

لاعب الوسط البرازيلي فابينيو قادماً من (ليفربول الإنكليزي)

الجناح البرتغالي جواو فيليبي "جوتا" قادماً من (سلتيك الاسكتلندي)

قلب الدفاع الإيطالي لويس فيليبي قادماً من (ريال بيتيس الإسباني)



الهلال:



المهاجم البرازيلي نيمار قادماً من (باريس سان جرمان الفرنسي)

المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش قادماً من (فولهام الإنكليزي)

لاعب الوسط الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش قادماً من (لاتسيو الإيطالي)

لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيش قادماً من (ولفرهامبتون الإنكليزي)

الجناح البرازيلي مالكوم قادماً من (زينيت الروسي)

الحارس المغربي ياسين بونو قادماً من (إشبيلية الإسباني)

قلب الدفاع السنغالي خاليدو كوليبالي قادماً من (تشلسي الإنكليزي)



النصر:



المهاجم السنغالي ساديو ماني قادماً من (بايرن ميونيخ الألماني)

لاعب الوسط الدفاعي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش قادماً من (إنتر الإيطالي)

قلب الدفاع الإسباني ايميريك لابورت قادماً من (مانشستر سيتي الإنكليزي)

لاعب الوسط العاجي سيكو فوفانا قادماً من (لنس الفرنسي)

الظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس قادماً من (مانشستر يونايتد الإن;ليزي)

الجناح البرتغالي أوتافيو قادماً من (بورتو)

الأهلي:



الجناح الجزائري رياض محرز قادماً من(مانشستر سيتي الإنكليزي)

المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو قادماً من (ليفربول الإنكليزي)

الحارس السنغالي إدوار مندي قادماً من (تشلسي الإنكليزي)

الجناح الفرنسي آلان سان-ماكسيمان قادماً من (نيوكاسل الإنكليزي)

قلب الدفاع البرازيلي روجر إيابنييز قادماً من (روما الإيطالي)

لاعب الوسط العاجي فرانك كيسييه قادماً من (برشلونة الإسباني)

لاعب الوسط الدفاعي الإسباني غابري فيغا قادماً من (سلتا فيغو)

قلب الدفاع التركي ميريح ديميرال قادماً من (أتالانتا الإيطالي)



الاتفاق:



لاعب الوسط الإنكليزي جوردان هندرسون قادماً من (ليفربول الإنكليزي )

المهاجم الفرنسي موسى ديمبيليه قادماً من (ليون الفرنسي)

لاعب الوسط الدفاعي الهولندي جورجينيو فينالدوم قادماً من (باريس سان جرمان الفرنسي)

المدافع الاسكتلندي جاك هندري قادماً من (بروج البلجيكي)

لاعب الوسط الجامايكي ديماراي غراي قادماً من (إيفرتون الإنكليزي )

الشباب:



الجناح البلجيكي يانيك كاراسكو قادماً من (أتلتيكو مدريد الإسباني)

المهاجم السنغالي حبيب ديالو قادماً من (ستراسبورغ الفرنسي)

قلب الدفاع المغربي رومان سايس قادماً من (إعارة من السد القطري)



أبها:



المهاجم الكاميروني كارل توكو إيكامبي قادماً من (ليون الفرنسي)

الحارس الروماني تشيبريان تاتاروشانو قادماً من (ميلان الإيطالي)

الفتح:



قلب الدفاع البلجيكي جايسون ديناير قادماً من (شباب الأهلي الإماراتي)

ضمك:



الجناح الكاميروني جورج-كيفان نكودو قادماً من (بشيكتاش التركي)