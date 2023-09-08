مجدداً.. ميسي ينقذ الأرجنتين شاهدوا هدفه المذهل في تصفيات "المونديال"

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، منتخب بلاده، لانتصار صعب على الإكوادور، في افتتاح مشوار تصفيات كأس العالم 2026.



وواصل ميسي تألقه هذا الموسم، وأنقذ بلاده من تعادل مخيب في افتتاح تصفيات المونديال.



وبطريقته المعهودة، سجل ميسي هدف اللقاء الوحيد، من ركلة حرة مباشرة، أذهلت الحضور، في الدقيقة 78 من زمن اللقاء.

⚽ بطريقته المفضلة 🚀



🇦🇷 الأسطورة ليونيل ميسي يسجل أول أهداف الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026 ✅



🔝 ويصبح الأكثر تسجيلًا في تاريخ تصفيات كأس العالم لأمريكا الجنوبية برصيد 29 هدفًا (بالتساوي مع لويس سواريز 🇺🇾)pic.twitter.com/rw2zr6pzPi — 90+ (@90PlusKora) September 8, 2023 Advertisement



وستتوجه الأرجنتين إلى بوليفيا لخوض لقاء صعب فجر الأربعاء المقبل. وستتوجه الأرجنتين إلى بوليفيا لخوض لقاء صعب فجر الأربعاء المقبل.