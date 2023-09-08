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رياضة

مجدداً.. ميسي ينقذ الأرجنتين شاهدوا هدفه المذهل في تصفيات "المونديال"

Lebanon 24
08-09-2023 | 01:22
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قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، منتخب بلاده، لانتصار صعب على الإكوادور، في افتتاح مشوار تصفيات كأس العالم 2026.

وواصل ميسي تألقه هذا الموسم، وأنقذ بلاده من تعادل مخيب في افتتاح تصفيات المونديال.

وبطريقته المعهودة، سجل ميسي هدف اللقاء الوحيد، من ركلة حرة مباشرة، أذهلت الحضور، في الدقيقة 78 من زمن اللقاء.
 
 
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وستتوجه الأرجنتين إلى بوليفيا لخوض لقاء صعب فجر الأربعاء المقبل. 
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