مجدداً.. ميسي ينقذ الأرجنتين شاهدوا هدفه المذهل في تصفيات "المونديال"

⚽ بطريقته المفضلة 🚀
🇦🇷 الأسطورة ليونيل ميسي يسجل أول أهداف الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026 ✅
🔝 ويصبح الأكثر تسجيلًا في تاريخ تصفيات كأس العالم لأمريكا الجنوبية برصيد 29 هدفًا (بالتساوي مع لويس سواريز 🇺🇾)pic.twitter.com/rw2zr6pzPi
— 90+ (@90PlusKora) September 8, 2023
⚽ بطريقته المفضلة 🚀
🇦🇷 الأسطورة ليونيل ميسي يسجل أول أهداف الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026 ✅
🔝 ويصبح الأكثر تسجيلًا في تاريخ تصفيات كأس العالم لأمريكا الجنوبية برصيد 29 هدفًا (بالتساوي مع لويس سواريز 🇺🇾)pic.twitter.com/rw2zr6pzPi