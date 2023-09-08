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رياضة

منتخب إسبانيا يتعرّض لموقف محرج... ما الذي حصل معه؟

Lebanon 24
08-09-2023 | 05:31
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تعرض منتخب إسبانيا لموقف محرج للغاية خلال استعداده لخوض مباراته أمام نظيره الجورجي المقررة الليلة، ضمن منافسات المجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس أوروبا. وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن فريق المدرب لويس دي لا فوينتي خاض الحصة التدريبية من دون قفازات لحراس المرمى ومن دون أحذية أيضا.
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وأوضحت أن المستلزمات والمعدات الخاصة باللاعبين بقيت في إسبانيا، الأمر الذي دفع اللاعبين إلى التدرب في مكان قريب من فندق الماريوت. (روسيا اليوم)
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