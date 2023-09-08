بالفيديو... فوز المغرب على البرازيل!

تغلب منتخب المغرب الأولمبي على نظيره البرازيلي 1-0، في المباراة الودية التي جرت على ملعب فاس.



وتمكن المغرب من الفوز بفضل هدف زكرياء الواحدي في الدقيقة 70.



واستغربت الجماهير انقطاع التيار الكهربائي بالملعب مع بداية الشوط الثاني لتلجأ إلى تشغيل إضاءة الهواتف المحمولة، ما اضطر الحكم إلى وقف اللقاء لما يقارب ربع ساعة. (روسيا اليوم)

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