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رياضة

لاعب كرة قدم عربيّ يتزوّج للمرّة الثانيّة من حبيبته... و"الثالث" في الطريق!

Lebanon 24
08-09-2023 | 14:00
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احتفل اللاعب الجزائري رياض محرز للمرة الثانية بزواجه بعارضة الأزياء تايلور وارد، وذلك في العاصمة البريطانية لندن.

وكان الزوجان قد تزوجا بالفعل في كانون الثاني 2022 في حفل صغير.

وحينها، ذكرت تقارير إعلامية أن محرز ووارد سيقيمان مراسم احتفال ثانية لجعل زواجهما قانونيا في المملكة المتحدة.
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وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن الحفل هذه المرة أقيم في فندق فخم في قلب منطقة ويست إند، بحضور عائلتيهما وأقرب الأصدقاء.

وانضمت إلى محرز وتايلور أيضا ابنتاه عناية وأيلا من زواجه السابق، وطفلتهما ميلا.

وشاركت تايلور، البالغة من العمر 25 عاما، بعض الصور على حسابها الشخصي على إنستغرام، وعلق عليها بالقول: "تزوجي صديقك المفضل".

وذكرت "ذا صن" أن الزوجين السعيدين يخططان لإقامة حفل زفاف فخم ثالث خارج بريطانيا العام المقبل. (سكاي نيوز)
 
 

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