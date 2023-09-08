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رياضة

ميسي: الكل يريد الفوز على الأرجنتين لأننا أبطال العالم

Lebanon 24
08-09-2023 | 08:04
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يرى ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، أن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 ستكون شاقة للغاية، وذلك بعدما استهل المنتخب الأرجنتيني حملته في التصفيات بالفوز على الإكوادور بهدف دون ردّ.
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وقال ميسي عبر حسابه على "انستغرام": "الكل يريد الفوز على الأرجنتين، والآن زادت الرغبة لأننا أبطال العالم". (العربية)
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