صفقات "هربت" من الأندية السعودية في ساعات "الميركاتو" الأخيرة

تشهد الساعات الأخيرة من "الميركاتو" الصيفي، دائما العديد من الصفقات المفاجئة وغير المتوقّعة، وقد أُسدِل الستار في منتصف ليل الخميس الماضي، على أضخم "ميركاتو" في تاريخ المملكة العربية السعودية، والذي شهد التعاقد مع كبار النجوم في العالم.

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ورغم تعاقد السعودية مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، والبرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، والجزائري رياض محرز، وغيرهم الكثير... الّا أنها لم تتمكّن من التعاقد مع أسماء عالمية أخرى، مثل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، والأمير الكرواتي لوكا مودريتش، و"الفرعون" المصري محمد صلاح في الصيف الحالي.

وظلّت المملكة تحاول مع بعض هؤلاء النجوم حتّى الساعات الأخيرة من "الميركاتو السعودي"، لكنها لم تنجح في الختام.

ونستعرض أبرز الصفقات العالمية والمحلية التي لم تتمّ في الصيف الحالي، وقد ترأس محمد صلاح القائمة، اذ ظلّ هدفاً رئيسياً لنادي "الاتحاد" طوال سوق الانتقالات الصيفي الحالي، حيث قدّم "الاتحاد" عرضاً يُقدّر بـ80 مليون يورو في البداية، ثم رفع القيمة المالية مع اليوم الأخير من "الميركاتو السعودي" إلى 215 مليون يورو، في الوقت الذي رفض صلاح الضغط من أجل الرحيل؛ وذلك حفاظاً على تاريخه الكبير مع "ليفربول".

كما حاول نادي "الإتفاق" التعاقد مع الإنكليزي الدولي جادون سانشو حتى اللحظة الأخيرة من سوق الانتقالات الحالية، إلّا أنه فشل في إقناع مسؤولي "مانشستر يونايتد" في التخلّي عن اللاعب.

أما عبد الرحمن العبود، جناح نادي "الاتحاد"، فبقي مستقبله غامضاً حتى ليل الخميس في المملكة، اذ طلب "الاتحاد" من "الاتفاق"، الحصول على خدمات متوسط الميدان فيصل الغامدي، مقابل التنازل عن العبود، الذي خرج من حسابات المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، لكنّ "الاتفاق" رفض في اللحظات الأخيرة، وفضّل أن تكون الصفقتان منفصلتين، لينتقل الغامدي إلى "الاتحاد" في النهاية، بينما تجمّدت مفاوضات العبود، لأسباب غير معروفة.

وخلال الـ3 أيام الأخيرة من "الميركاتو" فتح نادي "الشباب"، خط مفاوضات مكثّف مع "الهلال"، لحسم صفقة التعاقد مع الحارس الدولي محمد العويس الذي رحّب بالرحيل عن "الزعيم" الهلالي، والانضمام إلى "الشباب"، خاصة مع ابتعاده عن التشكيل الأساسي، طوال العامين الماضيين.

وكانت المفاوضات تسير بشكل جيد للغاية، قبل أن يعلن الإعلامي الرياضي أحمد العجلان في الساعات الأخيرة من "الميركاتو"، تعثّر الصفقة، ليتأكدّ استمرار الحارس الدولي مع الفريق "الأزرق"، حتى "الميركاتو" الشتوي المقبل.