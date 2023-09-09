بطولة أميركا المفتوحة.. مدفيديف يطيح بحامل اللقب ويحجز مقعده في النهائي

جرد الروسي دانييل مدفيديف، الإسباني كارلوس ألكاراس من لقبه في بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى للتنس، بفوزه عليه في نصف النهائي 7-6 و6-1 و3-6 و6-3 يوم السبت.



وخلافا لخسارته النظيفة أمام ألكاراس في نصف نهائي ويمبلدون في تموز الماضي، حافظ الروسي على هدوئه في المجموعة الأولى رافعا مستواه في الوقت المناسب في الشوط الفاصل حيث أحرز آخر أربع نقاط.

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وفيما لم يواجه ألكاراس أي كسر إرسال في المجموعة الأولى على ملعب "آرثر آش"، هيمن مدفيديف على الثانية حيث خسر نقطتين فقط على إرساله وكسر إرسال الإسباني مرتين.



واحتفظ ألكاراس بآماله بعد فوزه بالمجموعة الثالثة، بيد أن مدفيديف أحبط بدايته الواعدة في الرابعة حيث عاد وتقدم 4-2 في طريقه لحسم المواجهة في 3 ساعات و19 دقيقة.

وقال الروسي حامل لقب 2021 والبالغ 27 عاما عقب فوزه على ألكاراس المصنف أولا عالميا "من الجنوني أن أعود إلى النهائي، خصوصا بعد الفوز على كارلوس.. لقد فاز علي بسهولة في آخر مواجهتين، لذا كانت لدي الكثير من الشكوك قبل المباراة. لكنني قدمت مباراة جيدة وسأكون متواجدا هنا الأحد!".



وتابع المصنف ثالثا الذي بلغ صدارة التصنيف العالمي في 2022 "قلت إنه يجب تقديم مستوى 11 على 10 للفوز على كارلوس، لكنني لعبت 12 على 10". (روسيا اليوم)