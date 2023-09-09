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رياضة

بعد ساعات من الزلزال.. الاتحاد المغربي يعلن تأجيل مباراة ليبيريا لأجل غير مسمى

Lebanon 24
09-09-2023 | 08:00
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أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، تأجيل مباراته أمام ليبيريا في تصفيات أمم إفريقيا، على إثر الهزة الأرضية التي تعرضت لها بعض المناطق بالمغرب.
 
ويواجه منتخب المغرب نظيره ليبيريا، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الاخيرة من تصفيات أمم إفريقيا.
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وضرب زلزال بقوة 6.8 على مقياس ريختر عددًا من مناطق المغرب، بينما كانت أكثرها تأثرًا الدار البيضاء ومراكش وأكادير والرباط، مخلفًا مئات الضحايا والمصابين حتى اللحظات الحالية، فضلًا عن خسائر مادية كبيرة.
 
وأصدر الاتحاد المغربي بيانا رسمياً، يؤكد خلاله تأجيل مباراته أمام نظيره الليبيري، إلى وقت لاحق، وذلك بموافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".
 
ويقع منتخب المغرب في المجموعة الـ11 مع منتخبي جنوب إفريقيا وليبيريا، ويقع في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، وحسم تأهله إلى نهائيات أمم إفريقيا التي ستقام مطلع العام المقبل في كوت ديفوار. (يلا كورة) 
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