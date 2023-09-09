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رياضة

نجاة لاعب برشلونة من زلزال المغرب

Lebanon 24
09-09-2023 | 14:14
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أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إجلاء بعض لاعبي المنتخب تحت 23 عاما من الفندق، خوفا من تأثرهم بالزلزال الذي ضرب المغرب يوم السبت.

وأقام المنتخب البرازيلي تحت 23 عاما معسكرا تحضيريا في مدينة فاس المغربية لمواجهة صاحب الأرض يوم الاثنين، ضمن استعدادات الفريقين لأولمبياد باريس 2024.
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وكان ضمن بعثة المنتخب البرازيلي المهاجم فيتور روكي الذي وقع معه برشلونة الإسباني في الصيف الحالي على أن يلعب للفريق الكتالوني في يناير المقبل.

وجاء في بيان الاتحاد البرازيلي: الاتحاد البرازيلي يقدم تعازيه للمغربيين بعد كارثة الزلزال. أعضاء اللجنة الفنية والرياضيون المتواجدون في المغرب لخوض وديتين قبل أولمبياد باريس يدعمون جميع المتأثرين بهذه الكارثة.

وأضاف البيان: الاتحاد البرازيلي يؤكد سلامة جميع أعضاء البعثة المتواجدة في المغرب في مدينة فاس والتي لم تتأثر بالزلزال، لكنهم شعروا بهزة أرضية، ولأسباب أمنية مكثوا جميعا بالقرب من حوض السباحة لمدة ساعة قبل أن يعودوا إلى غرفهم.

وتعرض المغرب يوم السبت لزلزال بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر أدى إلى زيادة عدد الوفيات إلى أكثر من 1037 وإصابة 1204 حتى الآن.
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