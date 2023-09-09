أوكرانيا توقف انتصارات إنكلترا في تصفيات "يورو 2024"

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اكتفى المنتخب الإنكليزي بالتعادل 1-1 مع أوكرانيا في الجولة الخامسة من تصفيات بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" على ملعب مونيسيبال ببولندا، مساء اليوم السبت.وأوقف بالتالي المنتخب الأوكراني سلسلة انتصارات ضيفه منتخب "الأسود الثلاثة" في التصفيات الأوروبية بعد أن حقق رجال المدرب غاريث ساوثغيت الفوز في 4 مباريات متتالية.تقدمت أوكرانيا بالهدف الأول عبر لاعب أرسنال أوليكساندر زينشينكو في الدقيقة 26، قبل أن يسجل مدافع مانشستر سيتي كايل ووكر هدف التعادل لإنكلترا في الدقيقة 41 بعد تمريرة رائعة من مهاجم بايرن ميونيخ الجديد هاري كين.وسجل ووكر - لاعب توتنهام السابق - هدفه الدولي الأول مع منتخب إنكلترا في هذه الأمسية، ليتُوج مسيرته الرائعة خلال عام 2023 مع المنتخب والنادي.رغم هذا التعادل، حافظ المنتخب الإنكليزي على صدراته للمجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة، يليه منتخب أوكرانيا بـ7 نقاط في المركز الثاني.