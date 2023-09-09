Advertisement

رياضة

موريتانيا تتأهل لكأس أمم إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي

Lebanon 24
09-09-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1105852-638298933858707883.jpg
Doc-P-1105852-638298933858707883.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تأهل منتخب موريتانيا الأول لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا، المقرر لها مطلع العام المقبل في كوت ديفوار، بعد فوزها مساء اليوم السبت على ضيفتها الغابون 2-1، في اللقاء الذي استضافه ملعب الشيخ ولد بيديا، في ختام مباريات المجموعة التاسعة بالتصفيات.
Advertisement

جاء بلوغ موريتانيا إلى النهائيات بعد نسختي مصر 2019 والكاميرون 2021، وسيكون منتخب "المرابطون" على موعد مع ظهور ثالث مطلع العام المقبل بقيادة مدربه القمري أمير عبدو صانع نجاح منتخب جزر القمر في النسخة الماضية من كأس إفريقيا.

تلقى المنتخب الغابوني ضربة مبكرة بطرد حارسه الأساسي جان نويل أمونومي محترف نادي أمازولو الجنوب إفريقي منذ الدقيقة 5، ليحكم بعد ذلك لاعبو موريتانيا السيطرة على المباراة وسط دعم كبير من جمهوره الذي غصت به مدرجات الملعب.

وافتتح النجم الجديد لنادي الاتحاد الليبي حمي الطنجي النتيجة لمنتخب موريتانيا في الدقيقة 30، قبل أن يضاعف مهاجم أولمبياكوس اليوناني أبو بكر كامارا النتيجة في الدقيقة 42.

فيما جاء هدف الغابون الوحيد في الدقيقة 90 عبر ديديه ندونغ، وذلك بعد طرد المدافع الموريتاني الحسن حبيب في الدقيقة 85.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:46 | 2023-09-10
02:00 | 2023-09-10
16:00 | 2023-09-09
14:14 | 2023-09-09
11:49 | 2023-09-09
11:00 | 2023-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24