موريتانيا تتأهل لكأس أمم إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي

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تأهل منتخب موريتانيا الأول لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا، المقرر لها مطلع العام المقبل في كوت ديفوار، بعد فوزها مساء اليوم السبت على ضيفتها الغابون 2-1، في اللقاء الذي استضافه ملعب الشيخ ولد بيديا، في ختام مباريات المجموعة التاسعة بالتصفيات.جاء بلوغ موريتانيا إلى النهائيات بعد نسختي مصر 2019 والكاميرون 2021، وسيكون منتخب "المرابطون" على موعد مع ظهور ثالث مطلع العام المقبل بقيادة مدربه القمري أمير عبدو صانع نجاح منتخب جزر القمر في النسخة الماضية من كأس إفريقيا.تلقى المنتخب الغابوني ضربة مبكرة بطرد حارسه الأساسي جان نويل أمونومي محترف نادي أمازولو الجنوب إفريقي منذ الدقيقة 5، ليحكم بعد ذلك لاعبو موريتانيا السيطرة على المباراة وسط دعم كبير من جمهوره الذي غصت به مدرجات الملعب.وافتتح النجم الجديد لنادي الاتحاد الليبي حمي الطنجي النتيجة لمنتخب موريتانيا في الدقيقة 30، قبل أن يضاعف مهاجم أولمبياكوس اليوناني أبو بكر كامارا النتيجة في الدقيقة 42.فيما جاء هدف الغابون الوحيد في الدقيقة 90 عبر ديديه ندونغ، وذلك بعد طرد المدافع الموريتاني الحسن حبيب في الدقيقة 85.