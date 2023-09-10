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رياضة

خطوة إنسانيّة.. رونالدو يفتحُ فندقه للناجين من زلزال المغرب

Lebanon 24
10-09-2023 | 02:00
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قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن فندق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المغرب تحول إلى ملجأ للناجين من الزلزال الكبير، الذي وقع الجمعة، في حين عبرت كبريات النوادي الأوروبية ونجوم عالم الكرة عن تضامنهم وحزنهم، السبت، على الأرواح المفقودة. 
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وبعد الزلزال، لجأ الناس إلى أي مبان يمكنهم العثور فيها على مأوى فيها بعد الكارثة الطبيعية، بما في ذلك فندق رونالدو.

ويحظى فندق رونالدو في المغرب بتصنيف 4 نجوم، وسمحت إدراته للفارين من المباني المدمرة اللجوء إليه.

وقالت إيرين سيكساس ، وهي مواطنة إسبانية، لقناة 24h الإسبانية، إن الفنادق الفاخرة كانت من بين الأمكان التي "لجأنا إليها".

وأضافت: "نمنا طوال الليل في الشارع وفي السابعة صباحا قالوا لنا نعم، يمكننا الدخول إلى الفندق".


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