خطوة إنسانيّة.. رونالدو يفتحُ فندقه للناجين من زلزال المغرب

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وبعد الزلزال، لجأ الناس إلى أي مبان يمكنهم العثور فيها على مأوى فيها بعد الكارثة الطبيعية، بما في ذلك فندق رونالدو.ويحظى فندق رونالدو في المغرب بتصنيف 4 نجوم، وسمحت إدراته للفارين من المباني المدمرة اللجوء إليه.وقالت إيرين سيكساس ، وهي مواطنة إسبانية، لقناة 24h الإسبانية، إن الفنادق الفاخرة كانت من بين الأمكان التي "لجأنا إليها".وأضافت: "نمنا طوال الليل في الشارع وفي السابعة صباحا قالوا لنا نعم، يمكننا الدخول إلى الفندق".