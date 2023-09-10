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رياضة

قابل للسحب بكبسة زر.. شاهدوا الملعب الجديد لريال مدريد (فيديو)

Lebanon 24
10-09-2023 | 04:46
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قام نادي ريال مدريد بنشر مقطع فيديو يوضح كيفية عمل ملعب سانتياغو برنابيو الجديد القابل للسحب.

وبدأت عملية تجديد ملعب عمالقة الدوري الإسباني بقيمة مليار جنيه إسترليني منذ أكثر من عامين، وتظهر اللقطات أن النتيجة كانت تستحق الانتظار.
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إلى جانب الملعب الجديد القابل للسحب، تم تركيب سقف قابل للطي بالكامل وشرفة جديدة للضيافة.

بنقرة زر واحدة فقط، يتم سحب أجزاء الملعب تحت الأرض واستبدالها بسطح خرساني لاستخدامه في الحفلات الموسيقية أو الأحداث الرياضية الأخرى.

واستخدم توتنهام تقنية مماثلة عندما انتقل إلى ملعبه الجديد في عام 2019، والذي شهد استضافة الملعب لأحداث رياضية كبرى مثل مباريات اتحاد كرة القدم الأميركي والحفلات الموسيقية، بما في ذلك حفل بيونسيه في وقت سابق من هذا العام.

تساعد هذه الإجراءات في تحقيق إيرادات إضافية للنادي، ومن المتوقع أيضًا أن يجذب ملعب برنابيو بعضا من أكبر الأسماء والأحداث في جميع أنحاء العالم بعد تجديده.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فمن المرجح أن يستضيف الملعب مباريات كرة السلة والمعارض التجارية في المستقبل القريب.

وسارع مدافع مانشستر يونايتد السابق، غاري نيفيل، إلى الإشادة بإعادة التطوير المذهلة للملعب، حيث أعاد نشر مقطع الفيديو الخاص بالنادي إلى جانب التغريدة: "هذه هي الطريقة للقيام بذلك".(سكاي نيوز)

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