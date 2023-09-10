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رياضة

ألمانيا تتعرض لخسارة "مهينة" أمام اليابان

Lebanon 24
10-09-2023 | 08:00
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تابعت ألمانيا نتائجها المخيبة في مبارياتها الدولية الودية الإعدادية لاستضافتها نهائيات كأس أوروبا في كرة القدم الصيف المقبل، وذلك عندما منيت بخسارة مذلة أمام اليابان 1-4 أمس السبت.

وتقدم المنتخب الياباني في الدقيقة 11 عن طريق جونيا إيتو، قبل أن يدرك ليروي ساني التعادل لألمانيا في الدقيقة 19.
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وفي الدقيقة 22، سجل أوياسي أويدا الهدف الثاني للمنتخب الياباني.

وبعد نهاية الشوط الأول بتقدم اليابان، واصل "الساموراي" تفوقه في الشوط الثاني، ونجح في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي عن طريق تاكوما أسانو، وفي الدقيقة الثانية من الوقت لضائع أضاف أوتاناكا الهدف الرابع.

وهي الخسارة الرابعة لألمانيا في مبارياتها الخمس الأخيرة، وبات مدربها هانزي فليك الذي تم تعيينه خلفا ليواكيم لوف صيف 2021، مهددا أكثر من أي وقت مضى بالإقالة، بعد هذه السلسلة السلبية والإقصاء من الدور الأول لمونديال قطر 2022.

ويواجه "دي مانشافت" فرنسا وصيفة المونديال الأخيرة، الثلاثاء المقبل في دورتموند. (روسيا اليوم)  

المصدر: روسيا اليوم
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