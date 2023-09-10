ألمانيا تتوج بكأس العالم لكرة السلة للمرة الأولى في تاريخها

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توجت ألمانيا بلقب كأس العالم لكرة السلة للمرة الأولى في تاريخها بعد الفوز في المباراة النهائية على صربيا بنتيجة 83-77، اليوم الأحد 10 أيلول 2023 في مانيلا.وخاضت ألمانيا النهائي للمرة الأولى في تاريخها، وكان المركز الثالث الذي حققه جيل ديرك نوفيتسكي عام 2002 في إنديانابوليس الأفضل في تاريخ البلاد.بالمقابل، سبق أن بلغت صربيا النهائي في عام 2014 الذي خسرته أمام الولايات المتحدة الأميركية.وفاجأت ألمانيا العالم عندما أقصت الولايات المتحدة من الدور نصف النهائي، حيث فازت بشق الأنفس بنتيجة 113-111.تقدم المنتخب الصربي في الربع الأول 26-23، لكن الألمان تمكنوا من إنهاء الربع الثاني لمصلحتهم بنتيجة 24-21، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 47-47.الربع الثالث كان حاسماً للكتيبة الألمانية، حيث سجل رجال المدرب غوردون هربرت 22 نقطة مقابل 10 نقاط لصربيا.حاول المنتخب الصربي بقيادة المخضرم بوغدان بوغدانوفيتش تقليص الفارق والعودة إلى أجواء المباراة في الربع الرابع والأخير، وكان قريباً من ذلك بعدما قلص الفارق إلى 4 نقاط قبل 13 ثانية من نهاية اللقاء.لكن ألمانيا تمكنت من حسم اللقاء لمصلحتها بفارق 6 نقاط 83-77، لتتوج بالميدالية الذهبية في مونديال السلة للمرة الأولى في تاريخها.وأنهى الألماني دينيس شرودر المواجهة كأفضل مسجل في اللقاء برصيد 28 نقطة ونال جائزة أفضل لاعب في البطولة، فيما أضاف زميله فرانتز فاغنر، أفضل لاعب في المباراة، 19 نقطة.بالمقابل، كان أليكسا أبراموفيتش أفضل مسجل لصربيا بـ21 نقطة، وأضاف زميله بوغدانوفيتش 17 نقطة.