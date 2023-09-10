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رياضة
بعد الاتهامات.. مانشستر يونايتد يتخذ قرارا بحق أنتوني
Lebanon 24
10-09-2023
|
23:00
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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم أنه منح جناحه البرازيلي أنتوني إجازة غياب من أجل معالجة مزاعم اتهامه بالعنف المنزلي.
واستبعد اللاعب (23 عاما) من تشكيلة منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، الإثنين، بسبب اتهامات وجهتها له صديقته السابقة غابرييلا كافالين، بالاعتداء الجسدي عليها، وهو ما ينفيه اللاعب.
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وقال يونايتد في بيان: "يقرّ مانشستر يونايتد بالادعاءات الموجهة ضد أنتوني".
وتابع: "من المقرر أن يعود اللاعبون الذين لم يشاركوا في المباريات الدولية إلى التدريبات، الإثنين. ومع ذلك، تم الاتفاق مع أنتوني على تأجيل عودته حتى إشعار آخر من أجل معالجة هذه الادعاءات".
وأضاف: "كنادٍ، نحن ندين أعمال العنف والإساءة. نحن ندرك أهمية حماية جميع المتورطين في هذا الوضع، ونقرّ بتأثير هذه الادعاءات على الناجين من الانتهاكات".
ونشر أنتوني بياناً عبر موقع إنستغرام الإثنين قال فيه إنه "ضحية اتهامات باطلة".
وجاء هذا النفي بعد أن نشرت تقارير صحفية برازيلية رسائل عبر تطبيق واتساب، يُزعم إنها بين أنتوني وكافالين وأن اللاعب يهدد فيها شريكته السابقة.
وتظهر كافالين أيضا في إحدى الصور وهي مصابة بجرح واضح في الرأس.
من ناحيته، قال لاعب أياكس الهولندي السابق إن علاقته مع كافالين كانت "مضطربة، مع الإساءة اللفظية من كلا الجانبين"، لكنه نفى الاعتداء عليها، مضيفاً: "لم أمارس الاعتداء الجسدي أبدا".
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