روبياليس يُعلن استقالته من رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم

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أعلن رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس أنه سيستقيل من منصبه على خلفية تقبيل إحدى لاعبات منتخب بلاده خلال الاحتفال بإحراز كأس العالم للسيدات الشهر الماضي.وقال روبياليس في مقابلة مع برنامج "بيرس مورغان أنسنسورد": "سأقوم بذلك (استقالة)، نعم، لأني لا أستطيع إكمال عملي".وقدّمت المدعية العامة الإسبانية يوم الجمعة شكوى إلى المحكمة العليا ضد روبياليس بالاعتداء الجنسي والإكراه بسبب تقبيل اللاعبة جيني إيرموسو.