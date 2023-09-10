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رياضة

ديوكوفيتش يدخل التاريخ من بوابة "أميركا المفتوحة"

Lebanon 24
10-09-2023 | 23:40
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لم يترك نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، مجالا أمام دانييل ميدفيديف، ليحرمه من دخول التاريخ للمرة الثانية، إذ تغلب على منافسه الروسي 6-3 و7-6 و6-3 في نهائي بطولة أميركا المفتوحة، ليعادل الرقم القياسي لمارغريت كورت، الحاصلة على 24 لقبا بالبطولات الأربع الكبرى.
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وكلل انتصار ديوكوفيتش الرابع في 10 مباريات نهائية في "فلاشينغ ميدوز"، موسما رائعا آخر له في البطولات الأربع الكبرى، عقب فوزه في أستراليا المفتوحة وفرنسا المفتوحة.

كما سيستعيد صدارة التصنيف العالمي، الإثنين، بحسب وكالة رويترز.

وأصبح النجم الصربي، البالغ من العمر 36 عاما، أكبر لاعب سنا يفوز بلقب فردي الرجال في أميركا المفتوحة بعصر الاحتراف، وأول من يحصد 3 ألقاب من البطولات الأربع الكبرى في موسم واحد، خلال 4 مرات.

وقال ديوكوفيتش عن لقبه الكبير رقم 24: "هذا يعني كل شيء بالنسبة لي بالتأكيد، أعيش حلم طفولتي حقا".

تقدم الصربي نوفاك ديوكوفيتش والسويسري روجيه فيدرر خطوة أخرى في بطولة رولان غاروس.

وأضاف: "دخول تاريخ هذه الرياضة أمر مميز حقا ومن الصعب وصف ذلك بالكلمات.. حلمت في طفولتي حين كنت أبلغ 7 أو 8 سنوات بأن أصبح أفضل لاعب في العالم".
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