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رياضة

خطوبة مدرب منتخب لبنان جاد الحاج.. العروس رياضية أيضا تعرفوا إليها (صور)

Lebanon 24
10-09-2023 | 23:58
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احتفل مؤخرا مدرب منتخب لبنان لكرة السلة جاد الحاج بعقد خطوبته من لاعبة نادي الرياضي بيروت ديما شاهين.

وانتشرت صور للثنائي عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الحفل.
 
 
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