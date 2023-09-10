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رياضة
خطوبة مدرب منتخب لبنان جاد الحاج.. العروس رياضية أيضا تعرفوا إليها (صور)
Lebanon 24
10-09-2023
|
23:58
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احتفل مؤخرا مدرب منتخب لبنان لكرة السلة جاد الحاج بعقد خطوبته من لاعبة نادي الرياضي بيروت ديما شاهين.
وانتشرت صور للثنائي عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الحفل.
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