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رياضة
هيرفي رونار يحضّ مجتمع كرة القدم على "تعبئة" لمساعدة المغرب
Lebanon 24
11-09-2023
|
02:39
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أعرب هيرفي رونار، مدرب منتخب فرنسا للسيدات، عن تضامنه مع المغرب بعد كارثة الزلزال، وحضّ مجتمع كرة القدم على "التعبئة" لمساعدة الضحايا.
رونار الذي قاد منتخب السعودية في كأس العالم 2022، درّب منتخب المغرب بين 16 شباط 2016 و21 تموز 2019 وقاده في مونديال روسيا 2018.
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وقال لشبكة "كانال بلوس" الفرنسية: "كلّ تعازينا لعائلات الضحايا، وللأسف سيكون هناك آخرون بلا شك. ثمة زخم جميل للتضامن مع المغرب، وهو بلد صديق وجار".
وأضاف: "آمل بأن كل المجتمع الدولي، وكل كرة القدم، سواء كرة القدم الفرنسية، وحتى اللاعبين في فرنسا سينفذون تعبئة لمساندة المغرب، لأنها كارثة تؤلم الجميع".
وتابع: "يصعب على المرء أن يعبّر بشأن هذا الأمر. يجب دعم المغرب بأي مبادرة كانت، لكننا سننفذ تعبئة في الأسابيع المقبلة وفقاً لإمكاناتنا المتواضعة، لأن الشتاء يقترب في غضون أشهر، وسيكون الأمر صعباً بالنسبة إلى الضحايا".
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