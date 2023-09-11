بعد انضمامه إلى "الهلال" السعودي.. نيمار يحلم بإنهاء مسيرته في البرازيل

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كشفت صحيفة أونز مونديال الفرنسية أن نجم البرازيل ولاعب الهلال السعودي نيمار، يخطط إلى إنهاء مسيرته الكروية بالبرازيل.وانضم نيمار إلى الهلال السعودي خلال انتقالات حزيران الماضي في صفقة قياسية تمتد لموسمين.وقالت الصحيفة: "بينما انضم نيمار للتو إلى الهلال، تتزايد شائعات انتقاله مرة أخرى في البرازيل".وأشارت إلى أنه بعد عودة نيمار للمنافسة بقميص البرازيل وتسجيل ثنائية أمام بوليفيا، سيبدأ نيمار مغامرته رسمياً مع الهلال السعودي مباشرة بعد عودته من التوقف الدولي.وقالت: "تجربة نيمار في السعودية لن تكون أبدية.. اللاعب يحلم في إنهاء مسيرته في الدوري البرازيلي".وتابعت أونز مونديال نقلاً عن ESPN، أن صديق نيمار وزميله السابق في منتخب "السيليساو" غابرييل كشف أن وجهة لاعب برشلونة وباريس سان جيرمان سابقاً ستكون هي نادي فلامنغو العريق.ورغم تضارب الشائعات حول عودته إلى فريقه الأول سانتوس، إلا أن غابرييل أكد أن نيمار جونيور يحلم باللعب في فلامنغو سيراً على خطى نجوم كبار مثل ريفالدو ورونالدينيو وغيرهما.