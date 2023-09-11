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رياضة

رئيس "الليغا" يُهاجم الدوري السعودي: لا أحد يعرف اسم الفريق الذي يلعب له بنزيما

Lebanon 24
11-09-2023 | 05:36
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هاجم رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس من جديد دوري "روشن" السعودي، بسبب الإنفاق الكبير في سوق الانتقالات السعودية الاستثنائية خلال هذا الصيف.

وقال تيباس: "أوروبا هي أكبر مساحة لصناعة كرة القدم في العالم. الأمر ليس من قبيل الصدفة، الأندية تستثمر لتطوير نفسها وعراقتها، والمسابقات مستمرة منذ عقود، والأندية والمسابقات أكثر أهمية من اللاعبين أنفسهم، لأن اللاعب سيأتي عليه وقت وتنتهي مسيرته، أما الأندية مستمرة لفترة دائما".
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وعندما سئل تيباس عن اسم النادي الذي يلعب له كريم بنزيما، قال: "سيقول الجميع "آلـ، لا أعرف باقي الكلمة" لذلك الجميع لا يعرف أسماء هؤلاء الفرق، لذلك من المستحيل تقديم تطور بهذه الطريقة".

وأضاف رئيس الليغا: "في كرة القدم السعودية، إذا أرادوا التطور، فسيتعين عليهم العمل بجد على العلامات التجارية لأنديتهم، والعلامات التجارية لمنافساتهم".

وتابع: "لدى الدوري الإسباني أكثر من 200 مليون متابع على شبكات التواصل الاجتماعي، ولدى الدوري السعودي 5 ملايين فقط. للوصول إلى نفس عد متابعي الليغا، يجب أن يقدموا كثيرا على مستوى الحقوق السمعية والبصرية". (روسيا اليوم)
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