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رياضة

السعودية تخوض ثاني اختباراتها مع مانشيني أمام كوريا

Lebanon 24
11-09-2023 | 11:00
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يخوض المنتخب السعودي ثاني اختبار تحت قيادة المدرب الإيطالي الجديد روبرتو مانشيني وذلك عندما يواجه كوريا الجنوبية بقيادة مدربها الألماني يورغن كلينسمان الثلاثاء على ملعب "سانت جيمس بارك" في مدينة نيوكاسل الإنكليزية.
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وخاض المنتخب السعودي تجربة أولى بإشراف مانشيني انتهت بخسارته أمام كوستاريكا 1-3 قبل أيام، وذلك ضمن استعداداته لخوض كأس آسيا 2024 التي ستقام في قطر مطلع العام المقبل. (العربية)
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