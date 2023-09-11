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رياضة
هل يُعرض نادي "يوفنتوس" للبيع؟
Lebanon 24
11-09-2023
|
14:00
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أعلنت شركة "إكسور" القابضة المالكة ليوفنتوس أنه لا توجد أي خطط لعرض عملاق دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم للبيع، ونفت صحة التقرير الوارد في صحيفة "جورنالي".
وقال متحدث باسم "إكسور" في بيان إن تقرير "جورنالي" لا أساس له من الصحة. (العربية)
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