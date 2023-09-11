صلاح يشعل شرارة معركة "شرسة" بين ليفربول وريال مدريد

كشف موقع "ذا أثلتيك" يوم الاثنين أن نادي ليفربول الإنجليزي بدأ في البحث عن خيارات لتعويض الرحيل المحتمل لنجمه المصري محمد صلاح في الانتقالات الصيفية المقبلة، أبرزها كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور فيما قد ينذر بمعركة مشتعلة بينه وبين ريال مدريد الذي يرغب بضم الأول وينشط الثاني في صفوفه.

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وبحسب الموقع الشهير، فإن ليفربول رفض انتقال المهاجم المصري إلى اتحاد جدة في الفترة الماضية، وتمسك بلاعبه حتى نهاية فترة الانتقالات في إنجلترا.



وأضاف التقرير: يجد ليفربول نفسه بين المطرقة والسندان، يريد بقاء صلاح والتجديد، لكن إذا لم ينجح هذا الموسم، فلن يتبقى سوى عام واحد على عقده في الصيف ما قد يعزز فرضيات رحيله.





ووفقا لـ"ذا أثلتيك" فإن الخيار الأول للنادي الإنجليزي هو التجديد، إلا أن ليفربول قام بإعداد قائمة بالبدائل المحتملين، وحلم النادي هو مبابي، إذا لم يجدد الفرنسي عقده مع باريس سان جيرمان، سيحاول ليفربول التوقيع معه صيف 2024، مع العلم بأن ريال مدريد هو حلم اللاعب ورغبته، لكنه سيحاول إقناع مبابي بالمال من البيع المحتمل لصلاح.

وواصل التقرير: الاسم الآخر الذي سيكون بمثابة قنبلة، هو فينيسيوس جونيور، على الرغم من أن الجناح البرازيلي سعيد جدا في مدريد، إلا أن ليفربول يرغب في ضمه بديلا لصلاح، إلى جانب ساكا من أرسنال وكفاراتسخيليا لاعب نابولي إضافة إلى كوبو وأنتوني وستيرلينغ أو مايكل أوليس.



ولم يتواصل ليفربول مع أي لاعب في الوقت الحالي، إذ يأمل في إقناع صلاح بالتجديد والبقاء، إلا أن النادي ينظر نحو الحلول المتاحة حال رحيله نجمه المصري الصيف القادم.