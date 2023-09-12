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رياضة

في المكسيك... استقبال تاريخي لضحية "القبلة"

Lebanon 24
12-09-2023 | 02:42
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حظيت جيني هيرموسو لاعبة منتخب إسبانيا باستقبال الأبطال لدى عودتها لناديها باتشوكا المكسيكي عقب فوزها بكأس العالم للسيدات والجدل الذي دار بعدما قبلها لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني على شفتيها دون رضاها.
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وقبل روبياليس هيرموسو عقب التتويج بكأس العالم للسيدات أواخر الشهر الماضي ما أثار الكثير من الجدل الذي أدى إلى استقالته من منصبه يوم الأحد بعدما أوقفه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن عمله وفتح بحقه المدعي العام الإسباني تحقيقاً، وقدمت ضده جيني هيرموسو شكوى لدى القضاء.

وعادت هيرموسو إلى فريقها باتشوكا في مباراته أمام بوماس، إذ رفعت جماهير الأول لافتات لتحيتها وظهر "تيفو" عملاق في ملعب هيدالغو يحمل صورتها.


ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل قامت لاعبات الفريقين بعمل ممر شرفي لجيني قبل بداية المباراة، دعماً لها تجاه ما حدث من روبياليس.
 

وأعلن الاتحاد الإسباني يوم الاثنين أن رئيسه لويس روبياليس استقال رسمياً من منصبه على خلفية أحداث القبلة التي طبعها على شفتي اللاعبة.
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