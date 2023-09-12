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رياضة

هل يُشارك ليبرون جيمس في "أولمبياد باريس"؟

Lebanon 24
12-09-2023 | 05:29
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بحسب صحيفة "ذي أتلتيك"، يبدو ليبرون جيمس، البطل الأولمبي مرتين وبطل الدوري الأميركي للمحترفين أربع مرات، في طور تجنيد زملائه من نجوم "أن بي إيه" لتشكيلة الولايات المتحدة التي تسعى لحصد الميدالية الذهبية الخامسة توالياً في فرنسا.
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وذكرت شبكة "إي إس بي إن" كذلك أن ستيفن كوري، الفائز بلقب "أن بي إيه" أربع مرات مع فريق "غولدن ستايت ووريرز"، أعرب عن رغبته في اللعب ضمن الفريق الأولمبي بقيادة مدربه أيضاً ستيف كير.

وتأتي هذه الأنباء غداة توديع المنتخب الأميركي المكوّن من 20 لاعباً من نجوم الدوري، لكأس العالم لكرة السلة خالي الوفاض بعد الخسارة أمام كندا في مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية، بعيد إقصائه من المنافسة على اللقب في نصف النهائي أمام ألمانيا التي ظفرت بالبطولة لاحقاً على حساب صربيا. (العربية)
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