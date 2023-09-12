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رياضة
قبل مباراة البيرو مع البرازيل... ماذا فعل "الشامان" بنيمار؟
Lebanon 24
12-09-2023
|
08:00
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أقدمت مجموعة من "الشامان" البيروفيين الذين يرتدون العباءات الملوّنة، على ربط دمية بشكل النجم البرازيلي نيمار في سعيهم إلى "تحييده"، قبيل مباراة منتخب بلادهم أمام الـ"سيلساو" ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026.
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ودعت هذه المجموعة من الكهنة التي تؤمن بالتواصل مع الأرواح وتعيش في الغابات والجبال والمناطق الساحلية، الإله "تايتا إنتي" الأب الشمس إلى مساعدة البيرو في مباراتها ضد البرازيل الفائزة بكأس العالم خمس مرات.
وقال الشامان فيليكس روندان "لقد قمنا بتحييد نيمار بربط قدميه. لقد قيّدناه حتى لا يكون في حالة جيدة، ولا يركض ويلعب بشكل جيد". (سكاي نيوز)
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