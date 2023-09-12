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رياضة

ماريانا سهاكيان بطلة لبنان في كرة الطاولة للمرة الـ13

Lebanon 24
12-09-2023 | 07:20
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أحرزت لاعبة نادي الندوة القماطية ماريانا سهاكيان لقب بطولة لبنان لفئة فردي السيدات وهو لقبها الثالث عشر، بتغلبها في المباراة النهائية على مريم الهبش (الأهلي صيدا) 4 - 0 على طاولات نادي مون لاسال عين سعادة.
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وسلم رئيس الاتحاد جورج كوبلي ورئيس اللجنة الفنية فادي قسيس الكأس والميداليات الى الفائزات.

 

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