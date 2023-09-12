ماريانا سهاكيان بطلة لبنان في كرة الطاولة للمرة الـ13

أحرزت لاعبة نادي الندوة القماطية ماريانا سهاكيان لقب بطولة لبنان لفئة فردي السيدات وهو لقبها الثالث عشر، بتغلبها في المباراة النهائية على مريم الهبش (الأهلي صيدا) 4 - 0 على طاولات نادي مون لاسال عين سعادة.

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وسلم رئيس الاتحاد جورج كوبلي ورئيس اللجنة الفنية فادي قسيس الكأس والميداليات الى الفائزات.



