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رياضة

بشأن إنتقاله للعب في السعوديّة... ماذا قال غريزمان؟

Lebanon 24
12-09-2023 | 11:00
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وجه الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، بعض الرسائل لنجوم العالم المنتقلين لدوري "روشن" السعودي، بعدما رفض هو اتخاذ هذه الخطوة خلال الميركاتو الصيفي الماضي، وقال "أتفهم قرار هؤلاء الذين يغادرون نحو السعودية، نحن نتحدث عن مبالغ لا تصدق تعرض عليهم، حتى لو كنا نكسب الكثير من المال هنا، هناك من يريد تأمين مستقبل أطفاله وأحفاده، وهذا أمر طبيعي".
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وأضاف: "يمكن أن أذهب للسعودية؟ لدي عائلة وثلاثة أبناء، القرار ليس سهلا، لكن كما يعلم الجميع، يبقى الدوري الأميركي هو هدفي". (روسيا اليوم)
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