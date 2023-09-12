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رياضة

تخصيص إيرادات مباراة المغرب لضحايا الزلزال

Lebanon 24
12-09-2023 | 14:00
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قرّر الاتحاد المغربي لكرة القدم تخصيص إيرادات مباراته الودية ضد بوركينا فاسو للصندوق الخاص بتلقي المساهمات التطوعية التضامنية لتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال الذي ضرب البلاد ليلة السبت.

وأصدر الاتحاد المغربي بياناً جاء فيه: انخراطا في الحملة التضامنية مع ضحايا الزلزال الذي ضرب بعض مناطق المملكة المغربية، تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أنها خصصت مداخيل المباراة الودية التي ستجمع يوم الثلاثاء 12 أيلول بين المنتخب الوطني ونظيره منتخب بوركينا فاسو، والتي كانت غالبيتها من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، خصصت للصندوق الخاص بتلقي المساهمات التطوعية التضامنية لتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال. (العربية)
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