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رياضة
محمد الدعيع يكشف المستور عن المنتخب السعوديّ... ماذا أعلن؟
Lebanon 24
12-09-2023
|
16:00
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أثار حارس مرمى منتخب السعودية سابقا، محمد الدعيع، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن كشف عن وجود تدخلات في اختيار تشكيلة "الأخضر" بمختلف البطولات، خلال السنوات الماضية.
وقال الدعيع لبرنامج "دورينا غير": "كانت هناك تدخلات إدارية، على مسؤوليتي، في كافة البطولات، في لاعبين لم يلعبوا خلال منافسات الدوري، ولكن فجأة ظهروا مع المنتخب، لا يلعب في ناديه بشكل أساسي، ولكن مع المنتخب يلعب أساسيا".
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وأشار محمد الدعيع إلى أن المدرب الذي كان يرفض التدخل في اختياراته أو أسلوبه في اللعب لم يبق في مهامه لفترة طويلة، لافتا إلى أن الأندية المحلية عانت من هذا الأمر أيضا.
وأكد حارس مرمى المنتخب السعودي السابق أنه في الوقت الحالي لم تعد هناك تدخلات إدارية بالشأن الفني، مند بدء مرحلة الاحتراف في كرة القدم السعودية.
وعن مستوى حراس مرمى المنتخب السعودي قال الدعيع:" مندهش من ارتباك نواف العقيدي خلال مباراة كوستاريكا".
وقال:" أعتقد أن تفكير العقيدي في التنافس مع محمد العويس هو من أخرجه خارج أجواء مباراة السعودية وكوستاريكا تماما". (روسيا اليوم)
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