هل يكون ناغلسمان مدرّب المانيا الجديد؟

Advertisement

أكد رودي فولر مدير المنتخب الألماني لكرة القدم أن الاتحاد يسعى لتعيين مدير فني جديد للمنتخب قبل المباراتين الوديتين المقررتين في الولايات المتحدة خلال شهر تشرين الاول المقبل إذ بدأت دراسة ملفات عدد من المرشحين.وكان الاتحاد الألماني قد أعلن الأحد الاستغناء عن هانزي فليك عقب الهزيمة المحرجة أمام نظيره الياباني 1 - 4 في المباراة الودية التي أقيمت يوم السبت الماضي، حيث حقق الفريق أربعة انتصارات فقط خلال آخر 17 مباراة.ولم يعلن فولر عن أي أسماء، لكن تردد أن قائمة المرشحين تتضمن جوليان ناغلسمان المدرب السابق لبايرن ميونخ وماتياس زامر وأوليفر غلاسنر، بينما يعد تعيين يورغن كلوب مستبعدا نظرا لارتباطه بعقد مع ليفربول الإنكليزي يستمر حتى عام 2026.وقال فولر: بالطبع هناك عدد من المرشحين. وجوليان ناغلسمان هو بالتأكيد مدرب من الطراز الأول حاله كحال مدربين كثيرين آخرين. (العربية)