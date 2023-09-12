28
o
بيروت
28
o
طرابلس
30
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
19
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
15
o
بشري
28
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
روبياليس مُصرّ على موقفه
Lebanon 24
12-09-2023
|
20:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصرّ الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، أن قبلته للاعبة المنتخب الوطني جيني هيرموسو بعد نهائي كأس العالم للسيدات كانت "فعلا متبادلا"، في مقابلة أذيعت الثلاثاء.
ويخالف كلام روبياليس ما قالته اللاعبة صاحبة الـ33 عاما، التي أكدت أن القبلة لم تكن بالتراضي، فيما استدعى قاضي المحكمة الوطنية روبياليس للمثول أمام المحكمة الجمعة، في تحقيق بتهمة الاعتداء الجنسي.
Advertisement
ويتمسك روبياليس، الذي استقال من منصبه الأحد بعد 3 أسابيع من الحادثة التي وقعت خلال حفل التتويج بعد فوز إسبانيا بالمونديال، بأن روايته تعكس "الحقيقة".
وقال لبرنامج "توك تي في" الذي يقدمه الإعلامي بيرس مورغان: "ما حصل بيننا عمل عفوي. عمل متبادل. عمل وافق عليه الطرفان، وكان مدفوعا بمشاعر اللحظة والسعادة، لذلك أؤكد أن هذه حقيقة ما حدث".
وجزم الرجل البالغ 46 عاما أن القبلة غير مرتبطة بأبعاد جنسية، بعدما سبق أن قارن سلوكه بكيفية تصرفه مع بناته.
وقال روبياليس: "كانت نواياي نبيلة مليئة بالحماس، وغير جنسية مئة في المئة، وأكرر مئة في المئة".
وكرّر روبياليس أنه طلب الإذن للقبلة، وأقر بأن تصرفه كان خاطئا بصفته رئيسا للاتحاد، وشرح: "بالطبع قلت ذلك منذ البداية. لقد ارتكبت خطأ واعتذرت بطريقة صادقة".
وتابع: "يمكن للرئيس أن يعانق، لكنه يحتاج إلى التصرف بطريقة أكثر دبلوماسية وأكثر برودة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
كانت متزوجة من نائب... وفاة فنانة بعد صراع طويل مع المرض!
Lebanon 24
كانت متزوجة من نائب... وفاة فنانة بعد صراع طويل مع المرض!
09:43 | 2023-09-12
12/09/2023 09:43:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أصبحت نسخة عن نادين نسيب نجيم.. بطلة "الثمن" الممثلة اللبنانية بملامح مختلفة شاهدوا كيف بدت (صورة)
Lebanon 24
أصبحت نسخة عن نادين نسيب نجيم.. بطلة "الثمن" الممثلة اللبنانية بملامح مختلفة شاهدوا كيف بدت (صورة)
02:56 | 2023-09-12
12/09/2023 02:56:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعمر الـ47.. نجم "باب الحارة" يُعلن زواجه تعرفوا إلى عروسه (صور)
Lebanon 24
بعمر الـ47.. نجم "باب الحارة" يُعلن زواجه تعرفوا إلى عروسه (صور)
03:12 | 2023-09-12
12/09/2023 03:12:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رقصها بملابس مثيرة.. نادر صعب يدافع عن الإطلالات الجريئة لزوجته أنابيلا هلال والأخيرة تعلّق
Lebanon 24
بعد رقصها بملابس مثيرة.. نادر صعب يدافع عن الإطلالات الجريئة لزوجته أنابيلا هلال والأخيرة تعلّق
07:39 | 2023-09-12
12/09/2023 07:39:39
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لحادث سير مروّع... وفاة 3 طلاب جامعيين سيارتهم اصطدمت بعامود كهرباء
Lebanon 24
فيديو لحادث سير مروّع... وفاة 3 طلاب جامعيين سيارتهم اصطدمت بعامود كهرباء
06:46 | 2023-09-12
12/09/2023 06:46:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
23:45 | 2023-09-12
رقم قياسي جديد لـ"المراهق المعجزة".. هذا ما حققه مع منتخب اسبانيا
23:00 | 2023-09-12
هل يكون ناغلسمان مدرّب المانيا الجديد؟
16:00 | 2023-09-12
محمد الدعيع يكشف المستور عن المنتخب السعوديّ... ماذا أعلن؟
14:00 | 2023-09-12
تخصيص إيرادات مباراة المغرب لضحايا الزلزال
11:00 | 2023-09-12
بشأن إنتقاله للعب في السعوديّة... ماذا قال غريزمان؟
10:22 | 2023-09-12
بالأسماء... "دانيال" يقتل 4 لاعبي كرة قدم!
فيديو
قابل للسحب بكبسة زر.. شاهدوا الملعب الجديد لريال مدريد (فيديو)
Lebanon 24
قابل للسحب بكبسة زر.. شاهدوا الملعب الجديد لريال مدريد (فيديو)
04:46 | 2023-09-10
13/09/2023 06:50:28
Lebanon 24
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
02:12 | 2023-09-07
13/09/2023 06:50:28
Lebanon 24
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
13/09/2023 06:50:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24