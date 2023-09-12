سجل لاعب برشلونة لامين يامال البالغ من العمر 16 عاماً و61 يوماً رقما قياسيا جديدا، أمس الثلاثاء، حيث أصبح أصغر لاعب يبدأ مباراة مع منتخب إسبانيا على الإطلاق.

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وكان هذا رقم قياسي آخر ليامال، الذي أصبح أصغر لاعب سنا يشارك ويسجل هدفا، وذلك يوم الجمعة عندما خاض مباراته الدولية الأولى، في الفوز 7-1 على جورجيا.وأحرز فيران توريس هدفين ليساعد إسبانيا في انتصار مريح بنتيجة 6-0 على قبرص متذيلة الترتيب، في تصفيات بطولة أوروبا 2024.وكان يامال مرة أخرى نشيطا في الجناح الأيمن، وصنع الكثير من الفرص قبل استبداله في بداية الشوط الثاني.وتحتل إسبانيا المركز الثاني في المجموعة الأولى بـ9 نقاط من 4 مباريات، وتتأخر بفارق 6 نقاط عن اسكتلندا المتصدرة لكن لديها مباراة مؤجلة. (سكاي نيوز)