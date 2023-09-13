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خاص

قلق في "ريال مدريد".. أزمة كبرى تلاحق "الصفقة الجديدة"

إيناس القشاط - Inass El Kashat

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Lebanon 24
13-09-2023 | 04:30
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يسود القلق داخل أروقة نادي "ريال مدريد" الإسباني، بسبب ما يحدث لنجمه المستقبلي البرازيلي الشاب إندريك، الذي تعاقد معه "الميرنغي" قادماً من "بالميراس" في الفترة الأخيرة داخل الملعب وخارجه ، خاصة أنه تفصله 10 أشهر فقط على ضم اللاعب إلى صفوفه بشكل رسمي. 
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وقد حرص "الريال" على "خطف" المهاجم الشاب البالغ من العمر 17 سنة، الذي يعتبر من اللاعبين الواعدين في البرازيل، ويملك قوة بدنية ملفتة، بعد منافسة شرسة مع عمالقة أوروبا، حيث دفع 60 مليون يورو للحصول على خدماته في حزيران 2024، عندما يبلغ من العمر 18 سنة. 
 
وسمح "ريال مدريد" لإندريك باللعب في الموسم الحالي "مُعاراً" إلى "بالميراس"، لكنّ صُنّاع القرار في النادي ساخطون على عدد الدقائق الممنوحة للاعب، إذ شارك أساسياً في 4 مباريات من أصل 22 جولة في الدوري البرازيلي. ورُغم قلّة الدقائق، سجّل إندريك 4 أهداف في الدوري البرازيلي هذا الموسم بقميص من أصل 16 مباراة. 
 
 
وفي الأيام القليلة الماضية، تعرّض إندريك خلال مباراة فريقه لتدخل عنيف من مايكون باربيران مدافع "كورينثيانز"، في كلاسيكو الكرة البرازيلية، ما جعل فريق "ريال مدريد" يشعر بالقلق من قوة الإصابة وتأثيرها على نجمه المستقبلي. 
 
وخرج مانولو روميلو، أحد الكشّافين السابقين في "ريال مدريد"، لإضافة المزيد من المخاوف، اذ قال إنه لديه شكوكاً حول العمر الحقيقي لإندريك بالنظر لتركيبته البدنية. وأضاف في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لطالما كان لدي شك مع إندريك في ما يتعلق بعمره، لأنه لائق بدنياً للغاية، وأتذكر دائماً حكاية راداميل فالكاو الذي جاء إلى أوروبا في سن أكبر".  
ورحل روميرو عن "ريال مدريد" قبل ست سنوات، حيث تعاقد النادي مع الحارس كيكو كاسيا، والمهاجم ماريانو دياز وهو الثنائي الذي انتقل هذا الصيف إلى "إشبيلية". 
 
وسينضم إندريك إلى "ريال مدريد" بدايةً من الموسم المقبل (2024-2025)، ليزامل مواطنيه فينيسيوس جونيور، ورودريغو غوس في خط هجوم النادي "الملكي"، كما ينشط برازيلي آخر قلب الدفاع وهو الشاب إيدير ميليتاو. 
 
وقال إندريك الذي يلعب بالقدم اليسرى بعد مباراة "كورينثيانز" لوسائل الإعلام: "أعمل بجد كل يوم من أجل الاستعداد الأمثل للدفاع عن قميص ريال مدريد الموسم المقبل، أخبرني فينيسيوس أنني سأستمتع بوقتي مع ريال مدريد". 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

خاص

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إيناس القشاط - Inass El Kashat

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