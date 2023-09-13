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رياضة

المانيا فازت على فرنسا... مولر: فعلنا ما كان يتعيّن علينا القيام به

Lebanon 24
13-09-2023 | 06:07
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شكر توماس مولر لاعب منتخب ألمانيا، المدرب المؤقت رودي فولر على تعامله مع الوضع خلال الأيام الماضية وقيادته الفريق إلى تحقيق فوز معنوي على فرنسا 2-1 بعد إقالة المدرب السابق هانزي فليك.

وقال مولر بعد المباراة: بالنسبة لنا، كان من الواضح أننا ركضنا كثيرا اليوم. كان الوضع مجنونا في الأيام الثلاثة الماضية. لكن تهانينا لرودي وفريقه المعاون على كيفية تعاملهم مع الأمر، فعلنا ما كان يتعين علينا القيام به، عملنا بجدية وحصلنا على مكافأة ذلك. لا ينبغي أن نفكر كثيرا في هذا الفوز لكن بالنسبة لنا كان انتصارا معنويا. (العربية)
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