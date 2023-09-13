مدرب المنتخب الانكليزي: الانتقادات التي تُوجّه لماغواير سخيفة

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قال غاريث ساوثغيت المدير الفني للمنتخب الإنكليزي لكرة القدم، إنه لم ير من قبل لاعبا يتم معاملته بالطريقة التي يُعامل بها هاري ماغواير، حيث وصف الانتقادات الشديدة له بأنها سخيفة ومزحة.وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن ماغواير خاض أول مباراة له هذا الموسم كأساسي يوم السبت الماضي عندما تعادل المنتخب الإنكليزي مع نظيره الأوكراني 1-1 في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2024، وتم السخرية منه من دون رحمة عندما شارك كبديل في الشوط الثاني أمام المنتخب الإسكتلندي بعدها بثلاثة أيام.وسجل ماغواير هدفا عكسيا ولكن في النهاية فاز المنتخب الإنكليزي 3 - 1، ولكن الجماهير الاسكتلندية احتفلت سريعا بالهدف الذي أحرزه ماغواير في مرمى فريقه.وقال ساوثغيت: من وجهة نظر مشجع اسكتلندي، أتفهم هذه السخرية، ولا يوجد لدي أي شكوى مما فعلوه.وأضاف: بصراحة، إنها نتيجة للمعاملة السخيفة التي يتعرض لها منذ فترة طويلة.وقال: أعتقد أن جماهيرنا أدركت هذا، ربما يوجد القليل من الضغوط الشديدة من جماهيرنا، ولكننا لن نسمح بأن تصل ضغوط أخرى من آخرين إليه.وأضاف: ولكنها مزحة، لم أر من قبل أي لاعب يتم معاملته بالطريقة التي يتم التعامل بها مع ماغواير، ليس من قبل الجماهير الاسكتلندية، ولكن من معلقينا ونقادنا أيا كان الأمر.وأكد أنّ "ماغواير كان ركيزة أساسية لنا في ثاني أنجح فترات المنتخب الإنكليزي منذ عقود. كان جزءا رئيسيا من تلك النجاحات". (العربية)