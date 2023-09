بالصور... الأمطار توقف مباراة كرة قدم

Côte d'Ivoire vs Mali interrompu à cause du Stade innondé. 😭



Hum on essuie seulement avec la serpillière ?



Si la Côte d'Ivoire n'arrange pas leur Stade on ne joue pas la Can on vient avec nos Stade 👍



Je parle au nom de tous les sénégalais👍 pic.twitter.com/1zgWfAKbIF