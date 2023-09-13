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رياضة

البرازيل تفوز على بيرو 1 -0

Lebanon 24
13-09-2023 | 23:00
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فاز المنتخب البرازيلي على بيرو 1-0 في المباراة التي جمعتهما ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026.

ويدين منتخب "السيليساو" البرازيلي، بالفضل في انتصاره لقلب دفاعه ماركينيوس، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الوقت القاتل، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب بيرو الوطني في العاصمة ليما. (روسيا اليوم)
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