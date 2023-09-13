البرازيل تفوز على بيرو 1 -0

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فاز المنتخب البرازيلي على بيرو 1-0 في المباراة التي جمعتهما ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026.ويدين منتخب "السيليساو" البرازيلي، بالفضل في انتصاره لقلب دفاعه ماركينيوس، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الوقت القاتل، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب بيرو الوطني في العاصمة ليما. (روسيا اليوم)