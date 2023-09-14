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رياضة

العناق وتبادل القمصان.. محمد صلاح يخطف الأنظار مع قائد منتخب تونس

Lebanon 24
14-09-2023 | 00:15
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خطف قائد المنتخب المصري محمد صلاح، ونظيره التونسي يوسف المساكني، الأضواء خلال المباراة الدولية الدوية بين منتخبيهما (1-2) مساء أمس الثلاثاء، في القاهرة.

وانتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، للنجم محمد صلاح، بعد نهاية المباراة، وهو يعانق يوسف المساكني، وتبادلا أطراف الحديث أثناء توجههما إلى غرف تغيير الملابس، قبل أن يتبادلا قميصيهما.
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وشارك محمد صلاح (31 عاما) في المباراة من الألف إلى الياء، بينما لعب يوسف المساكني، البالغ من العمر 32 عاما، أساسيا واستمر حتى الدقيقة 82، قبل أن يتم استبداله.

وفاز منتخب "نسور قرطاج" على منتخب "الفراعنة" بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة الودية، التي جمعتهما على استاد "الدفاع الجوي" بالعاصمة القاهرة.
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