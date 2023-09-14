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رياضة

ظهر بقميص الملكي... ريال مدريد يبحث عن طفل مغربي

Lebanon 24
14-09-2023 | 00:29
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أطلق نادي ريال مدريد الإسباني، حملة لتحديد مكان طفل مغربي يدعى عبد الرحيم، الذي فقد كل أفراد أسرته جراء الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق في بلاده، في وقت متأخر الجمعة، وأسفر عن مقتل وإصابة وتشريد عشرات الآلاف.
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وأوضح البرنامج الرياضي الشهير "إل شيرينغيتو" (El Chiringuito)، أن الطفل الذي ظهر في مقطع مصور وهو يرتدي قميص ريال مدريد، أثار تعاطفا واسعا في أوساط الرأي العام الإسباني، خاصة بين مشجعي الفريق الملكي.

ونبه الإعلامي المخضرم والمقدم الرئيسي للبرنامج، جوزيب بيدريرول، إلى أن "ريال مدريد يقوم حاليًا بعملية بحث، على أمل تحديد مكان الصبي الصغير، حتى يتمكن من مساعدته".
 

وأظهر المقطع المصور الذي تمت ترجمته من اللهجة المغربية إلى اللغة الإسبانية، الطفل وهو يحبس دموعه، متحدثا عن المأساة التي تعرض لها، ونجم عنها وفاة والديه وأشقائه وجده.

وقال عبد الرحيم، أنه سيعيش مع عمته بعد أن أصبح يتيما، مؤكدا أنه "يتطلع إلى تحقيق حلم والده الراحل، في أن يصبح مدرّسا أو طبيبا".


في لفتة وصفها عشاق الفريق بالإنسانية، أعلن نادي الرجاء المغربي عن تقديم دعم مادي ومعنوي لطفل فقد والديه في الزالزال الذي ضرب مناطق عدة من المملكة وأودى بحياة أكثر من ألفي شخص.
وفي حادثة مشابهة، كان نادي الرجاء البيضاوي، الذي يعتبر أحد قطبي كرة القدم المغربية، قد تعهد بمساعدة طفل آخر ظهر وهو يرتدي قميص الفريق، خلال حديثه عن فقدان والديه إثر كارثة الز الزال.

وتعهد النادي بمساعدة ذلك الطفل ماديا ومعنويا، ودعمه في مواصلة تعليمه، وفق تقارير إعلامية مغربية. 

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