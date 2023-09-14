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رياضة

هل يتولى يورغن كلوب تدريب منتخب ألمانيا؟

Lebanon 24
14-09-2023 | 01:02
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أكد وكيل أعمال يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن موكله لن يتولى تدريب منتخب ألمانيا خلال المرحلة الحالية، بعد رحيل هانسي فليك.

وكان الاتحاد الألماني لكرة القدم قد أقال فليك من منصبه بعد سوء نتائج منتخب ألمانيا، ليبحث عن مدرب جديد.
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ويرتبط كلوب، البالغ من العمر 56 عامًا، مع فريق "الريدز" بعقدٍ يمتد حتّى حزيران 2026.

وقال وكيل أعمال يورغن كلوب، مارك كوسيكي، لصحيفة "Sportschau" الألمانية: "يورغن لديه عقد طويل الأمد مع نادي ليفربول، وهو غير متاح لمنصب مدرب المنتخب الوطني"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

في الوقت الحالي، يشرف رودي فولر على تدريب منتخب ألمانيا بشكل مؤقت، وقاده لتحقيق الفوز على نظيره الفرنسي بهدفين لواحد، في مباراة ودّية. (CNN)
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