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رياضة

بعد إيفان توني.. إيقاف لاعب جديد في الدوري الإنكليزي بسبب المراهنات

Lebanon 24
14-09-2023 | 03:30
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أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الأربعاء إيقاف هاري توفولو لاعب نوتنغهام فورست 5 أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه ماليا بعدما أقر بارتكاب 375 مخالفة لقواعد الاتحاد المتعلقة بالمراهنات.
 
وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان له أن قرار إيقاف توفولو مع إيقاف التنفيذ حتى نهاية موسم 2024-2025، وفرض غرامة مالية كبيرة على اللاعب تصل إلى 21 ألف جنيه إسترليني (26 ألف دولار) بسبب سوء السلوك فيما يتعلق بقواعد المراهنة لدينا".
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وأضاف الاتحاد: "أقر المدافع بخرق قواعد الاتحاد الإنجليزي 375 مرة بين 22 كانون الثاني من عام 2014 و18 اذار من عام 2017، لذلك فرضت لجنة تنظيمية مستقلة هذه العقوبات بعد جلسة استماع خاصة به".
 
ووقعت المخالفات عندما كان توفولو لاعب نورويتش سيتي ولعب معارا في سويندون تاون وروثرهام يونايتد وبيتربورو يونايتد وسكونثورب يونايتد.
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