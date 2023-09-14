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رياضة
فضيحة جديدة لروبياليس... ما علاقتها بالسعوديّة؟
Lebanon 24
14-09-2023
|
07:06
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يستمر مسلسل فضائح لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني السابق لكرة القدم حتى بعد إعلانه استقالته بسبب أزمة تقبيله لاعبة المنتخب الإسباني جيني هيرموسو.
وبحسب ما نشرته صحيفة "الموندو" الإسبانية، فإن روبياليس أقنع برشلونة بلعب كأس السوبر الإسباني في السعودية عام 2019، دون الكشف عن العمولات التي سيحصل عليها لاعب البرسا السابق، جيرارد بيكيه.
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وأشار التقرير إلى أن الرئيس السابق للاتحاد الإسباني ضمن لبرشلونة دخلا بقيمة 8 ملايين يورو إذا قبل النادي لعب البطولة في السعودية، حيث أرسل رسالة إلى أوسكار جراو، الرئيس التنفيذي للفريق الكتالوني آنذاك جاء فيها: "آمل أن تكون سعيدا بضمان ما بين 6.8 و 8 ملايين يورو لناديك".
كما أوضح التقرير أن روبياليس قام بوضع خطة محكمة لكي يحصل بيكيه على عمولة قيمتها 24 مليون يورو، دون معرفة الأندية المشاركة في البطولة، من خلال سلطاته لنقل كأس السوبر إلى السعودية.
ونشر التقرير أيضا رسالة جراو لروبياليس والتي جاء فيها: "أريد أن أهنئكم على تغيير مكان البطولة، لأنه جيد لتعزيز كرة القدم الإسبانية، ولنشرها، وأيضا مفيد للأندية المشاركة، نحن في انتظار التفاصيل للتخطيط بشكل جيد، علاوة على ذلك، سترسلون لنا العقد لمراجعته والتوقيع عليه". (روسيا اليوم)
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