بالنسبة لمبابي من الأفضل... ميسي أو رونالدو؟

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أجاب كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، عن سؤال وجه له حول الأفضل من وجهة نظره بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.وقال كيليان مبابي في تصريحات أبرزها موقع "لو سبورت 10" : "أحب كريستيانو وكنت معجبا به منذ أن كنت صغيرا".وتابع: "لكنني بدأت أتعلم الآن، لأنك عندما تكون مشجعا كبيرا لرونالدو لا يمكنك أن ترى كيف يقدم ميسي أداء جيدا، كبرت الآن وأحب كليهما". (روسيا اليوم)