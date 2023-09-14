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رياضة
الاتحاد الألماني يفاوض وكيل ناغلسمان
Lebanon 24
14-09-2023
|
16:00
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ذكر تقرير إخباري أن الاتحاد الألماني لكرة القدم أجرى اتصالات أولية مع وكيل أعمال المدرب جوليان ناغلسمان في ظل مساعي الاتحاد لتعيين مدير فني جديد للمنتخب الأول.
ويواجه الاتحاد الألماني ضغوطا لتعيين مدرب جديد للمنتخب في وقت مناسب استعدادا لكأس أوروبا التي تستضيفها ألمانيا، وذلك بعد إقالة هانزي فليك من تدريب المنتخب يوم الأحد الماضي.
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وأعلن الاتحاد الألماني الاستغناء عن خدمات فليك عقب الهزيمة المحرجة التي تعرض لها المنتخب الألماني أمام نظيره الياباني 1 - 4 في مباراة ودية أقيمت يوم السبت الماضي، حيث حقق المنتخب الألماني أربعة انتصارات فقط خلال آخر 17 مباراة.
وذكرت صحيفة "بيلد" أن رودي فولر مدير المنتخب الألماني، والذي تولى القيادة الفنية للفريق بشكل مؤقت في المباراة الودية التي انتهت بالفوز على المنتخب الفرنسي 2 - 1 الثلاثاء، تواصل مع فولكر ستروث وكيل ناغلسمان.
وكان ناغلسمان قد أقيل من تدريب بايرن ميونخ في مارس لكنه لا يزال يرتبط بعقد مع النادي البافاري يستمر حتى عام 2026 .
لكن "بيلد" ذكرت قبل أيام أن بايرن ميونخ سيتنازل عن رسوم التعاقد في حال توصل ناغلسمان إلى اتفاق مع الاتحاد الألماني.
بينما سيكون من المفترض أن يدفع الاتحاد الألماني 100% من الرواتب المستحقة لناغلسمان وفقا لعقده. (العربية)
المصدر: العربية
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