Advertisement

رياضة

سينقله إلى إسبانيا لاستكمال دراسته.. "ريال مدريد" يتبنى طفلا فقد عائلته بالكامل في زلزال المغرب

Lebanon 24
14-09-2023 | 23:48
A-
A+
Doc-P-1107601-638303576128913895.jpg
Doc-P-1107601-638303576128913895.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد رحلة بحث امتدت لساعات طويلة عنه، تمكن نادي ريال مدريد الإسباني من التواصل مع الطفل المغربي عبد الرحيم، الذي فقد عائلته بالكامل جراء الزلزال المدمر.

وضجت وسائل الإعلام الإسبانية الأربعاء، بخبر رغبة ريال مدريد في تبني الطفل المغربي الذي ظهر على شاشات التلفزيون بقميص الفريق الملكي، ويتحدث عن أحلامه وأحلام والده الذي قضى في الزلزال مع أفراد أسرته كاملة.

وأثارت قصة الشاب المغربي تعاطفا كبيرا تجاوز حدود المغرب والعالم العربي، ليصل إلى العاصمة الإسبانية، حيث عبر ريال مدريد عن رغبته في تحديد موقع عبد الرحيم من أجل التواصل معه عبر المنظمات الاجتماعية التابعة للنادي، والتي تنشط في مثل هذه المواقف.

وقرر ريال مدريد نقل عبد الرحيم إلى إسبانيا والتكفل بدراسته أو دمجه في أكاديمية النادي الكروية، بحسب ما نشره الصحفي الإسباني توني باديلا، المقرب من النادي الملكي.
 
Advertisement



وتحدث عبد الرحيم عن سعادته بالبادرة الرائعة التي أعلن عنها ريال مدريد، قائلا: "في البداية لم أصدق، أنا سعيد جدا..".

وأضاف عبد الرحيم: "أنا مشجع لريال مدريد وأتابع جميع مبارياته، فقدت أسرتي التي لا تعوض ولكنني سعيد جدا بحب المغاربة ودعمهم". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:30 | 2023-09-15
03:18 | 2023-09-15
01:47 | 2023-09-15
00:37 | 2023-09-15
16:00 | 2023-09-14
14:51 | 2023-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24