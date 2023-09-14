سينقله إلى إسبانيا لاستكمال دراسته.. "ريال مدريد" يتبنى طفلا فقد عائلته بالكامل في زلزال المغرب

بعد رحلة بحث امتدت لساعات طويلة عنه، تمكن نادي ريال مدريد الإسباني من التواصل مع الطفل المغربي عبد الرحيم، الذي فقد عائلته بالكامل جراء الزلزال المدمر.



وضجت وسائل الإعلام الإسبانية الأربعاء، بخبر رغبة ريال مدريد في تبني الطفل المغربي الذي ظهر على شاشات التلفزيون بقميص الفريق الملكي، ويتحدث عن أحلامه وأحلام والده الذي قضى في الزلزال مع أفراد أسرته كاملة.



وأثارت قصة الشاب المغربي تعاطفا كبيرا تجاوز حدود المغرب والعالم العربي، ليصل إلى العاصمة الإسبانية، حيث عبر ريال مدريد عن رغبته في تحديد موقع عبد الرحيم من أجل التواصل معه عبر المنظمات الاجتماعية التابعة للنادي، والتي تنشط في مثل هذه المواقف.



وقرر ريال مدريد نقل عبد الرحيم إلى إسبانيا والتكفل بدراسته أو دمجه في أكاديمية النادي الكروية، بحسب ما نشره الصحفي الإسباني توني باديلا، المقرب من النادي الملكي.